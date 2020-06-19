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Шмигаль доручив Авакову посилити контроль за дотриманням карантину силами Нацполіції

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Шмигаль доручив Авакову посилити контроль за дотриманням карантину силами Нацполіції
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції дотримання громадянами й установами карантину.

Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні піклуватися про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд не повинен допустити ситуації, яка була в деяких європейських країнах.

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Топ коментарі

  • Павло Дудра
    пора.. витягувати з "загашника" купюри ))
    Шмыгаль поручил Авакову усилить контроль за соблюдением карантина силами Нацполиции - Цензор.НЕТ 6913
  • Александро
    Сидите дома со своими страхами или купите противогаз. Почему здоровые люди должны из-за Ваших фобий страдать?
  • Александро
    Любая власть боится народа. И ищет любые поводы, чтобы его нейтрализовать.
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