Шмигаль доручив Авакову посилити контроль за дотриманням карантину силами Нацполіції

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції дотримання громадянами й установами карантину.

Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні піклуватися про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд не повинен допустити ситуації, яка була в деяких європейських країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду