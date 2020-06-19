Уряд виділив 2,3 млрд грн на психлікарні і тубдиспансери, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділяє 2,3 мільярда гривень критично недофінансованим медичним установам. Йдеться про протитуберкульозні заклади, інфекційні і реабілітаційні лікарні та психіатрію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наш уряд давав українцям обіцянку, що ми не допустимо закриття лікарень і звільнення лікарів. Ми виділяємо 2,3 мільярда гривень на такі заклади, які цього потребують і критично недофінансовані. Протитуберкульозні установи, інфекційні та реабілітаційні лікарні і психіатрія отримають необхідні кошти, а головне час, щоб реформуватися", - сказав глава уряду.

Так, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня, згідно з ним для психлікарень і тубдиспансерів буде значно урізано фінансування. Тому президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.

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