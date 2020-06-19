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Уряд виділив 2,3 млрд грн на психлікарні і тубдиспансери, - Шмигаль

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Уряд виділив 2,3 млрд грн на психлікарні і тубдиспансери, - Шмигаль
Кабінет Міністрів виділяє 2,3 мільярда гривень критично недофінансованим медичним установам. Йдеться про протитуберкульозні заклади, інфекційні і реабілітаційні лікарні та психіатрію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наш уряд давав українцям обіцянку, що ми не допустимо закриття лікарень і звільнення лікарів. Ми виділяємо 2,3 мільярда гривень на такі заклади, які цього потребують і критично недофінансовані. Протитуберкульозні установи, інфекційні та реабілітаційні лікарні і психіатрія отримають необхідні кошти, а головне час, щоб реформуватися", - сказав глава уряду.

Так, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня, згідно з ним для психлікарень і тубдиспансерів буде значно урізано фінансування. Тому президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    ну напсихлікарні зрозуміло чого, це ж кузня кадрів для партії слюг наріда
  • Стрелок
    правильно я считаю. в такой стране с такой властью без психушек никак нельзя
  • Стрелок
    Безвиз!
    Простый нарит.-Это все мыыы
    Томос!
    Простый нарит.-Это все мыыы
    Мова!
    Простый нарит. -Это все мыыы
    Армия!
    Простый нарит. -Это все мыыы
    Входит викидиктова и портнов.
    Машут Томосом и уголовным делом.
    А кто это сделал?
    Простый нарит -Он (тычут пальцем в Порошенко)
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