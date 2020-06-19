Коронавірус в Італії з'явився на два місяці раніше, ніж перший офіційний випадок зараження: його виявили в стічних водах, - AFP

Національний інститут охорони здоров'я Італії (ISS) виявив коронавірус у зразках стічних вод двох великих міст на півночі країни - Мілані і Турині, - які були відібрані ще в грудні 2019 року.

Про це повідомляє AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці ISS провели аналіз 40 заборів стічних вод, взятих у Мілані, Турині та Болоньї з жовтня 2019 року по лютий 2020-го. Дві різні лабораторії незалежно одна від одної показали наявність SARS-CoV-2 у зразках з Мілана і Туріну від 18 грудня 2019 і в зразку з Болоньї, взятому 29 січня 2020 року.

Водночас у зразках від жовтня та листопада 2019-го коронавірус не виявили. Це, на думку італійських медиків, означає, що тоді його в Італії ще не було.

Перший офіційно встановлений випадок коронавірусу в Італії датується серединою лютого.

Як стверджує ISS, результати "допомагають зрозуміти початок поширення вірусу в Італії" і "підтверджують сукупні численні свідчення з різних країн світу" про роль аналізу стічних вод для раннього виявлення інфекційних захворювань.

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