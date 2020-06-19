Бахматюк домагатиметься компенсації після рішення Верховного суду щодо банку "Фінансова ініціатива"

Рішення Верховного суду про неправомірність дій Нацбанку України (НБУ) щодо виведення банку "Фінансова ініціатива" з ринку дозволяє ексвласнику банку Олегу Бахматюку вимагати компенсації і дає додатковий аргумент до пропонованого ним врегулювання з питання боргів цього банку і VAB Банку.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" сам бізнесмен. "Після нещодавнього прийняття Верховною Радою "банківського" закону ми не можемо повернути собі банк, але будемо звертатися по компенсацію за всіма процедурами, які мають правовий характер. Найголовніше - суд визнав очевидну річ, що банк неправомірно вивели з ринку, що він міг працювати і був достатньо ліквідний", - сказав Бахматюк по телефону, пишуть Українські новини.

Він нагадав, що спочатку вказував на незаконність дисконтування Нацбанком облігацій внутрішньої держпозики, що спричинило за собою визнання "Фінансової ініціативи" неплатоспроможною. "На жаль, за ці п'ять років банк перетворився в ніщо. Але це було вже принципове завдання довести свою правоту, і така історична справедливість важлива для мене і для команди", - сказав бізнесмен.

Бахматюк зазначив, що суд фактично визнав провину Нацбанку в падінні "Фінансової ініціативи". "А значить, в половині того боргу, в якому мене звинувачують, вони винні самі. Виходить, що це було свідоме доведення банку до банкрутства. Ми цей аргумент використовуємо і в міжнародних судах", - пояснив ексвласник.

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Він також нагадав про ухвалене 5 червня Печерським райсудом Києва рішення щодо скасування постанови про поновлення кримінальної справи проти нього особисто і його компанії ексзаступником генпрокурора Віталієм Каськом. "Уже тиждень, як це рішення оголошено. Воно вже в Генпрокуратурі, і я сподіваюся, що генпрокурор виконає це рішення суду", - сказав бізнесмен.