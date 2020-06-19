Кабмін врегулював порядок створення госпітальних округів

Кабінет міністрів України привів у відповідність до законодавства порядок створення госпітальних округів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну постанову уряд прийняв на позачерговому засіданні в п'ятницю.

"Приводимо у відповідність до законодавства про охорону здоров'я порядок створення госпітальних округів та положення про госпітальну раду. Зокрема, визначено поняття "опорні медустанови", а також механізм визначення їх опорними. Передбачено, що в межах госпітального округу формується придатна мережа закладів охорони здоров'я, яка складається з опорних і інших медустанов. Змінено склад госпітальної ради", - пояснив під час засідання міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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