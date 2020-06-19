Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорах з Іраном про збитий 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Відповідний указ №240/2020 оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Главою делегації призначено Євгена Єніна, заступника міністра закордонних справ України. Всього до складу увійшло 16 представників різних відомств.

Згідно з текстом указу, глава делегації може змінювати склад делегації та залучати до забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їхніми керівниками, наукових радників та експертів.

Читайте також: Іран має до 26 червня передати чорні скриньки збитого літака МАУ або пояснити свої дії, - Єнін

Також президент затвердив Директиви делегації для участі в переговорах, які приховані з позначкою "таємно".

Кабінет Міністрів України має забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю української делегації в переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран досі не взяв на себе міжнародну правову відповідальність за катастрофу літака МАУ, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.