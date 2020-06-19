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Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці. ФОТО

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Українська сторона СЦКК повідомляє про мінометний обстріл найманців РФ по житлових будинках в Авдіївці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці 01

"Вчора, 18 червня 2020 року, у вечірній час з напрямків непідконтрольних уряду України селищ Яковлівка і Мінеральне Донецької області найманці обстріляли житлові будинки Авдіївки. Ворог застосував міномети калібру 82 і 120 мм", - говориться в повідомленні.

Прибувши на місце обстрілу група спостерігачів української сторони СЦКК провела фотофіксацію і з'ясувала, що розривом міни калібру 120 мм було зруйновано господарську будівлю, а також пошкоджено фасад і дах двох житлових будинків. Дві інші міни розірвалися на присадибній ділянці.

Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці 02

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Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці 03

Постраждалих громадян унаслідок ворожого обстрілу, на щастя, немає.

"Бойовики продовжують безвідповідально знищувати житлові будинки населених пунктів, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права. Такі дії окупантів свідчать про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту, вкотре демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідомо не виконувати Мінські угоди", - зазначили в СЦКК.

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