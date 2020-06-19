Дистанційна робота, гнучкий графік, пізній початок робочого дня, - рекомендації Кабміну підприємствам
Ці вимоги містяться в постанові уряду №500 від 17 червня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Там, де це можливо, доручено забезпечити гнучкий режим робочого часу. Йдеться про дистанційну роботу і різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників.
Мета цих змін - обмежити скупчення громадян у транспорті і на дорогах.
Починати роботу під час карантину рекомендують о 9:00, 10:00 або пізніше.
Місцевій владі доручено вивчити можливість введення для підприємств, установ, організацій графіків роботи, які передбачають різний час початку і закінчення роботи залежно від територіального розташування, галузевої приналежності, специфіки виконання робіт або надання послуг.
Також їм рекомендовано скорегувати маршрути громадського транспорту з урахуванням мінливих графіків роботи підприємств.