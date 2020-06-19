Правоохоронці почали провадження проти лікарів, що переховували від затримання підозрюваного у справі Гандзюк Мангера
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".
"Лікарям загрожує відповідальність за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 343 ч. 2 - вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила; ч. 366 ч. 1 - складання, видача службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відмовив захисту підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у відводі судді, який обирає запобіжний захід.
Раніше захист Мангера просив про відвід судді. У засіданні по суті була перерва до вирішення питання про відвід.
Офіс генпрокурора повідомив, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.
Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.