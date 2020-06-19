Правоохоронці почали провадження проти лікарів, що переховували від затримання підозрюваного у справі Гандзюк Мангера

Правоохоронці почали кримінальне провадження проти лікарів Херсонського обласного кардіодиспансера, які видавали фейкові довідки підозрюваному в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк - голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Лікарям загрожує відповідальність за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 343 ч. 2 - вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила; ч. 366 ч. 1 - складання, видача службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відмовив захисту підозрюваного в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у відводі судді, який обирає запобіжний захід.

Раніше захист Мангера просив про відвід судді. У засіданні по суті була перерва до вирішення питання про відвід.

Офіс генпрокурора повідомив, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

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Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.