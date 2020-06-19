Окупанти заявляють, що виявили в горах Криму запаси прісної води

Вчені "Севастопольського державного університету" і НДІ Сільського господарства Криму Російської академії наук стверджують, що виявили в горах Криму підземні прісні води.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Мережею тектонічних розломів на глибинах 900-1100 м відбувається міграція великих обсягів високонапірних підземних прісних вод з температурою 80-85 градусів. На глибинах від 350 до 500 м також є водні потоки, що мігрують тектонічними розломами через всю територію Криму", - сказано в повідомленні пресслужби СевДУ.

Вчені зазначають, що результати були отримані завдяки розробленому ядерному магнітно-резонансному "геотомографу".

"З огляду на те, що територія Криму має численну мережу наскрізних тектонічних розломів, можливий відбір підземних прісних вод поблизу населених пунктів, які потребують водозабезпечення. Цей підхід підтверджено при виконанні пошуково-геологічної роботи в 2019 році вченими НДІ "С/Г Криму" і СевДУ", - пояснив завідувач науково-дослідною лабораторією севастопольського університету, кандидат технічних наук Микола Ковальов.

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Зазначається, що основна проблема видобутку глибоких підземних вод - висока вартість буріння свердловин, що стримує їхнє використання. Однак на території Криму існують ділянки, де високонапірні підземні прісні води перетікають із нижніх водоносних горизонтів у верхні (на глибини до 300 м і менше).

Раніше окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найпосушливішим за 150 років спостережень. У травні наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

Голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.

11 червня на пресконференції в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що питання про відновлення поставок дніпровської води в Крим наразі не стоїть на порядку денному.