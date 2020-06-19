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Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада

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Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада
Дніпровська міськрада офіційно заявила про те, що інформація про обшуки в комунальних підприємствах є брехливою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби міськради.

У тексті зазначається: "Інформація, яку поширили деякі ЗМІ щодо вилучення коштів під час обшуків в одному з комунальних підприємств, не відповідає дійсності. В публікації немає жодної фотографії з відповідного КП.

Чекаємо також на низку карколомних публікацій про це від медіамайданчиків формату "Тупик Коломойського".

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Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада 01

Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада 02

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Топ коментарі

  • KAISERWALD
    Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет - Цензор.НЕТ 9451
  • KAISERWALD
    Информация ряда СМИ про обыски и изъятие средств в коммунальном предприятии Днепра является фейком, - горсовет - Цензор.НЕТ 8685
  • oleg1966
    Это круто, смешно, слезы сами текут, Когда смотришь ты выпуск «Квартала». Там со сцены ребята политиков жгут, Много раз кричал ты им «Браво!». . Перепутав сценарий с реальным бытьем, Говоришь − «Ведь они всех умнее!». Так давайте мы ЗЕ главой изберем, По приколу и жить веселее! . По приколу, мой друг, по приколу… . Сценария в реале нет для ЗЕбородько, Впустую не помашешь булавой. Здесь надо думать грамотно и четко, Причем своей, а не чужою головой. . А клоун лишь пиариться умеет, В политике не шарит ни шиша. На конференциях он по шпаргалке блеет, Не зная, как и чем живет страна. . По приколу, мой друг, по приколу… . Коломойского шут очень любит бабло, И налоги платить не желает. Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор, На России деньжата гуляют. . В махинациях Бени замешан давно, Хорошо в США это знают. И в Оман преЗЕдент летает тайком - Как там деньги на счет поступают? . Без прикола, мой друг, без прикола… . ЗЕ много обещал, но не идут реформы, И армию гнобят исподтишка. Зато регионалов появились толпы, Что ждут очередного барыша. . Как опухоль растет коррупция в стране, Воруют деньги нагло, не шутя. А ты кричал - «Мы сделаем их всех!». Но «сделали» самих себя… . Без прикола, мой друг, без прикола… . . (с) Доктор Гаспар Амаретто
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