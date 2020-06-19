Інформація низки ЗМІ про обшуки і вилучення коштів у комунальному підприємстві Дніпра є фейком, - міськрада
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Дніпровська міськрада офіційно заявила про те, що інформація про обшуки в комунальних підприємствах є брехливою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби міськради.
У тексті зазначається: "Інформація, яку поширили деякі ЗМІ щодо вилучення коштів під час обшуків в одному з комунальних підприємств, не відповідає дійсності. В публікації немає жодної фотографії з відповідного КП.
Чекаємо також на низку карколомних публікацій про це від медіамайданчиків формату "Тупик Коломойського".