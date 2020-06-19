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У Київському військовому госпіталі відкрили пам'ятник загиблим медикам. ФОТО

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У Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака військовим медикам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У Київському військовому госпіталі відкрили памятник загиблим медикам 01

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять медичних працівників, які загинули, виконуючи свої службові обов'язки, і військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи незалежність держави під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил.

У Київському військовому госпіталі відкрили памятник загиблим медикам 02

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вірність професійній клятві і охороні людського життя та з нагоди Дня медичного працівника представники Генерального штабу ЗСУ, Міноборони, РНБО вручили нагороди найкращим медичним працівникам ГВКГ.

У Київському військовому госпіталі відкрили памятник загиблим медикам 03

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