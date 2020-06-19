У Київському військовому госпіталі відкрили пам'ятник загиблим медикам. ФОТО

У Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака військовим медикам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять медичних працівників, які загинули, виконуючи свої службові обов'язки, і військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи незалежність держави під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вірність професійній клятві і охороні людського життя та з нагоди Дня медичного працівника представники Генерального штабу ЗСУ, Міноборони, РНБО вручили нагороди найкращим медичним працівникам ГВКГ.