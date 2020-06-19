Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" замість Єрмака, - указ президента

Президент України Володимир Зеленський призначив першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" (за згодою).

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №242/2020 року, розміщений на офіційному сайті глави держави, президент підписав у п'ятницю.

Цим документом припинено повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" Андрія Єрмака, який наразі очолює Офіс президента України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У складі наглядових рад держкомпаній відбуватимуться точкові зміни, - Шмигаль

Член наглядової ради "Укроборонпром" Мустафа Найєм у Фейсбуці зазначив: "Володимира Горбуліна призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром"

Це не формальність і не для галочки. Ми чекали цього призначення з лютого. Провели кілька великих зустрічей і непростих дискусій з усією командою про наше бачення реформи Концерну. Особисто провів із ним не одну годину, переконуючи, що його участь буде величезною підтримкою для нас і великим внеском у реформу галузі.

Блискучий аналітик з колосальним досвідом роботи у сфері безпеки, починаючи від розробки і виробництва озброєнь і військової техніки і закінчуючи багаторічною роботою в Раді національної безпеки та оборони.

Дуже радий, що Володимир Горбулін стане одним із кураторів і ідеологів нашої реформи. До речі, фото зроблено 12 лютого 2020 року - той самий день, коли Володимир Павлович дав згоду.

Взагалі, чудовий кінець тижня!) Дякую всім, хто доклав зусиль, щоб це сталося.