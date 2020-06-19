Горбулін став членом наглядової ради "Укроборонпрому" замість Єрмака, - указ президента
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №242/2020 року, розміщений на офіційному сайті глави держави, президент підписав у п'ятницю.
Цим документом припинено повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому" Андрія Єрмака, який наразі очолює Офіс президента України.
Член наглядової ради "Укроборонпром" Мустафа Найєм у Фейсбуці зазначив: "Володимира Горбуліна призначено членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром"
Це не формальність і не для галочки. Ми чекали цього призначення з лютого. Провели кілька великих зустрічей і непростих дискусій з усією командою про наше бачення реформи Концерну. Особисто провів із ним не одну годину, переконуючи, що його участь буде величезною підтримкою для нас і великим внеском у реформу галузі.
Блискучий аналітик з колосальним досвідом роботи у сфері безпеки, починаючи від розробки і виробництва озброєнь і військової техніки і закінчуючи багаторічною роботою в Раді національної безпеки та оборони.
Дуже радий, що Володимир Горбулін стане одним із кураторів і ідеологів нашої реформи. До речі, фото зроблено 12 лютого 2020 року - той самий день, коли Володимир Павлович дав згоду.
Взагалі, чудовий кінець тижня!) Дякую всім, хто доклав зусиль, щоб це сталося.