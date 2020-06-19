Говорити про жорсткий карантин по всій Україні передчасно, він може бути локальним, - Ляшко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".
"З 22 червня прописуються етапи входу в більш жорсткий карантин, який може бути локальним, регіональним. Є 4 індикатори, і в разі, якщо в якійсь області один із цих індикаторів перевищується, відстежується тенденція протягом трьох днів і регіональна комісія вводить обмежувальні протиепідемічні заходи. Вони можуть вводитися на території конкретного населеного пункту чи щодо конкретних сфер діяльності", сказав Ляшко.
Також він додав: "Говорити про жорсткий карантин на території країни зараз передчасно, треба виконувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я".
Відповідаючи на запитання про те, чи готова система охорони здоров'я до збільшення кількості пацієнтів з коронавірусом, головний санлікар зазначив, що відсоток заповнюваності ліжок для пацієнтів з COVID-19 невисокий.
"Що стосується Києва - так, ми можемо говорити, що кількість людей в реанімаційних відділеннях інфекційних відділень збільшується, оскільки тенденція ... говорить про те, що серед усіх зареєстрованих збільшується кількість людей з важким перебігом і це вимагає реанімаційних заходів", - підкреслив Ляшко.