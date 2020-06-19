Ексберкутівцю повідомлено про підозру у справі розстрілу Майдану, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування справ Майдану ДБР повідомили про підозру колишньому працівнику полку міліції особливого призначення "Беркут" підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві в причетності до вбивств протестувальників 20 лютого 2014 р

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ексберкутівець підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень на виконання явно злочинного наказу керівництва; в участі у вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у заволодінні вогнепальною зброєю, яка використовувалась під час вчинення злочинів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності; у терористичному акті; у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України).

Причетність підозрюваного до вказаного злочину було встановлено завдяки експертам балістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса.

У зв’язку з переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, повідомлення про підозру було здійснено у спосіб, передбачений КПК.