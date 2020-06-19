Зміни до Конституції і децентралізацію з нами ніхто не обговорював, - Філатов
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Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що центральна влада обговорювала важливі для країни питання з "групами штучних громадських діячів", а не з представниками місцевого самоврядування.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ми говорили про всі новації, пов'язані зі згортанням прав місцевого самоврядування, з поділом України за новим адміністративно-територіальним принципом, зі змінами до Конституції, з введенням інституту префектів, з нами це ніхто не обговорював", - заявив Філатов.
Мер Дніпра дорікнув центральній владі в тому, що вона тільки намагається створити враження винесення важливих питань на широке обговорення.
"Збиралися в обласних державних адміністраціях деякі групи штучних громадських діячів, створювалася візуальна картинка. Але це не має жодного стосунку до обговорення питань, пов'язаних із народовладдям, з народом", - додав Філатов.