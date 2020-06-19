На учасників перекриття дороги проти будівництва моста через Дніпро в Києві складено протоколи, - Нацполіція
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції столиці.
Зазначається, що на місці проведення акції працювала поліція діалогу, яка закликала протестувальників дотримуватися норм законодавства і не порушувати громадський порядок.
"Однак громадяни перекрили рух, щоб не допустити проїзд будівельного транспорту. На прохання правоохоронців звільнити проїжджу частину учасники акції не реагували", - повідомляють правоохоронці.
Поліцейські відтіснили громадян. На сімох активних учасників склали адміністративні матеріали за ст. 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Проводиться перевірка.
Мешканці Русанівських садів протестують проти зведення на вулиці Центральній Садовій з'їзду з Подільсько-Воскресенського моста, який, згідно з проєктом, має з'єднати Поділ на правому березі Дніпра з районами Воскресенка та Райдужний на лівому, пройшовши через Рибальський острів, Труханів острів і Русанівські сади.