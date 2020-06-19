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Основна боротьба на виборах мера Києва буде між Кличком і представником партії "Слуга народу", - заступник голови ОП Тимошенко

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Основна боротьба на виборах мера Києва буде між Кличком і представником партії "Слуга народу", - заступник голови ОП Тимошенко
Кандидат від влади в мери Києва стане відомий через кілька тижнів, столиці потрібен хороший менеджер, який ефективно використовуватиме нинішні значні кошти в бюджеті міста.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед потенційних кандидатів є не тільки представники депутатського корпусу. У нас вже був перший раунд зустрічей із президентом усіх ймовірних кандидатів від "Слуги народу", ми провели перші соціологічні дослідження, на які орієнтуватимуться так звані внутрішньофракційні праймеріз. Я думаю, що через кілька тижнів ми вже вийдемо з кандидатом", - сказав заступник голови ОП.

Тимошенко вважає, що основна боротьба на виборах мера Києва буде між чинним міським головою Віталієм Кличком і представником партії "Слуга народу". "Всі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру. Але ми розуміємо, що другий тур, фактично, буде. Будемо сподіватися, що представник "Слуги народу" переможе і стане керівником столиці", - заявив він.

Заступник голови ОП зазначив, що Києву потрібен "справді хороший менеджер". "Тому що бюджет величезний, надходження в бюджет Києва величезні, але все рухається в Києві не такими темпами, як надходження до бюджету. Кудись ці гроші трохи діваються. Тому потрібен хороший менеджер, який буде вкладати і в інфраструктуру міста, і в ті потреби, які є в місті", - наголосив Тимошенко.

Читайте також: Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" стане відомий у кінці липня, - глава фракції СН Арахамія

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Топ коментарі

  • Олег Тихонов 055f40a1
    За Кличко проголосую, и все родичи тоже.....да и по всем опросам Кличко безусловный лидер с большим отрывом. ЗЕмразям ничего не светит, ЗЕсепарская шваль иди в меры Даунецка балотируйся, Сивоху своего кандидатом выдвините..чучела ЗЕбильные.
  • Андрей Журавель 4f84ca13
    Киевляне, не совершайте ошибок! Не сдавайте город слугам велюра и прочим уродам! Мер Кличко!
  • Иннокентий beer
    Короче земрази готовят фальсификации
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