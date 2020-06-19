"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака
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"Слуга народу" Гео Лерос опублікував низку документів, які свідчать про те, що радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк розсилає в ЗМІ темники з інструкціями про те, як писати про Андрія Єрмака.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Єрмак як той козел мукає все, що йому Подоляк пише)
Бачу, деякі ЗМІ розібрали заголовки просто з цього файлу, лол"