"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака

"Слуга народу" Гео Лерос опублікував низку документів, які свідчать про те, що радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк розсилає в ЗМІ темники з інструкціями про те, як писати про Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Єрмак як той козел мукає все, що йому Подоляк пише)

Бачу, деякі ЗМІ розібрали заголовки просто з цього файлу, лол"









