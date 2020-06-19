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"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака

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"Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака
"Слуга народу" Гео Лерос опублікував низку документів, які свідчать про те, що радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк розсилає в ЗМІ темники з інструкціями про те, як писати про Андрія Єрмака.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Єрмак як той козел мукає все, що йому Подоляк пише)

Бачу, деякі ЗМІ розібрали заголовки просто з цього файлу, лол"

Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 01

Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 02
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 03
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 04
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 05
Слуга народу Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака 06

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    "Щоб дізнатися, хто володарює над вами, просто дізнайтесь, кого вам не дозволено критикувати" - https://socratify.net/quotes/volter Вольтер
  • oleg1966
    "Слуга народу" Лерос опублікував темники для ЗМІ від радника голови ОП Подоляка про те, як писати про Єрмака - Цензор.НЕТ 9158
  • olele
    https://twitter.com/dimo4ki

    https://twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

    https://twitter.com/dimo4ki https://twitter.com/dimo4ki



    Сьогодні день смерті Дмитра Тимчука.
    Його "брати та сестри" у перші дні війни вселяли надію.
    Шкода.

    https://twitter.com/luiza4kaLova_

    https://twitter.com/luiza4kaLova_

    https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1273914801341829123 10 ч

    И что-то я не вижу об этом ничего на Эспрессо и Цензоре
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