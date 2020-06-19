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До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія

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До бюджету на 2020 рік закладено 7 млрд грн від грального бізнесу, - "слуга народу" Арахамія
Щоб отримати від грального бізнесу 7 млрд гривень, закладені в бюджеті на 2020 рік, законопроєкт про його легалізацію потрібно розглянути наступного тижня.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року ми можемо отримати близько 7 млрд гривень. Якщо ми хочемо ці 7 млрд гривень цього року, ми його повинні поставити раніше. Якщо ми не хочемо, свідомо від цього відмовляємося, тоді ми можемо це перенести на пізніше", - сказав Арахамія.

За його словами, проєкт закону повинні були почати розглядати сьогодні. Але через короткий робочий день в Раді, вирішили перенести розгляд на наступний тиждень.

"Основний план на сьогодні - наступного вівторка його почати, і десь там до четверга завершити", - уточнив Арахамія.

Він також повідомив, що до законопроєкту подали близько 3,5 тис. поправок.

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Топ коментарі

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  • мыкола дрон
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