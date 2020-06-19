В Україні працювали 80 тисяч нелегальних гральних автоматів, - голова фракції "СН" Арахамія

Ще кілька місяців тому в Україні працювали 80 тисяч нелегальних ігрових автоматів, які обслуговували 4 тисячі осіб.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"80 тисяч автоматів існувало лише кілька місяців тому, до того, як президент Зеленський сказав заборонити повністю. Нелегальні, всі повністю нелегальні. 80 тисяч, і в цьому було зайнято понад 4 тисячі осіб, щоб вам було зрозуміло", - сказав Арахамія.

За його словами, зараз практично всі зали ігрових автоматів закриті.

"Але це буде недовго. Ми всі чудово знаємо, що ще за Юлії Володимирівні було те ж саме. Спочатку закриття, потім поступове відкриття, потім кришування правоохоронними органами, і так далі. Тобто, їх необхідно легалізувати", - додав Арахамія.

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