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За рахунок платних камер у СІЗО розпочато ремонт безкоштовних, - Малюська

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За рахунок платних камер у СІЗО розпочато ремонт безкоштовних, - Малюська
За рахунок коштів, отриманих від платних камер, вже розпочато ремонт безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже робимо ремонт за рахунок тих коштів, які заробили, платні камери зараз понад 125 тис. грн принесли, в основному в місті Києві, і це вже кілька камер безкоштовних, які ми зараз ремонтуємо", - заявив міністр.

Щодо платних камер в СІЗО, Малюська уточнив, що раніше вони також існували, але були нелегальними. Відповідно зароблені на них гроші не потрапляли в бюджет.

"Ми вже відкрили в більшій частині обласних центрів платні камери. Ось на цьому вікенді ми відкриємо в чотирьох обласних центрах нові платні камери, відремонтовані, які також генеруватимуть дохід для того, щоб ремонтувати безкоштовні камери", - уточнив Малюська.

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Топ коментарі

  • pompiere
    Коли шаріокови- кухарки- кловуни керують державою - завжди так.
  • olele
    https://twitter.com/compdemon

    https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemo https://twitter.com/compdemon/status/1273955990401146880 8 ч

    Враховуючи голосне мовчання Бубочки за вчорашню акцію під Печерним Судилищем, картинку з якої він палюбе бачив (як і кількість народу НЕПРОПЛАЧЕНОГО, в сереині робочого дня), Шмаркля не дуже вірить в поточну потужність одного міністра і тому підмазує додатково баблішком.

    Трясця ім. Босха

    @UkrPereiro

    · 8 ч

    Забись. 2,6 миллиарда гривен.
    Столько власть согласилась доплатить МВД.
    Ни МОЗ, ни министерству образования....
    МУСОРАМ.
    Г А Н Д О Н Ы.
    Ёанные потомки былооккупантов
  • Phoenix Winner 19b69490
    а если ахмета коломойского кернеса добкина и остальных посадить то там вообще все зацветет
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