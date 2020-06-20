Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що якщо він діятиме демократично, то втратить країну і його "проклянуть", і його штовхають на силове вирішення ситуації в країні.

"Не треба мене ставити перед вибором. Якщо я поведуся демократично, покажу, що я біленький і пухнастий, у мене шанс втратити країну взагалі. І я тоді буду проклятий вже впродовж року. Ніхто мені і всім нам не пробачить знищення Білорусі", - заявив Лукашенко на нараді в п'ятницю в Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сюжет із наради показав державний телеканал "Білорусь 1".

"Інший варіант. Мене просто штовхають до того, щоб Лукашенко пішов на якесь силове вирішення цієї ситуації", - додав він.

Лукашенко при цьому підкреслив, що як лідер країни, "який все своє життя поклав на створення цієї незалежної суверенної держави", нікому не дозволить "зламати цю країну".

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"На збереження цієї країни я піду, чого б мені це не коштувало", - підкреслив він.

При цьому, на думку президента, люди, які хочуть змінити ситуацію в країні, "заблукали" і не розуміють, що їх використовують.

"Я поки прошу і попереджаю: не робіть цього, не змушуйте владу йти на заходи реагування, не підштовхуйте нас до цього", - резюмував він.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

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