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Зараз світ у новій і небезпечній фазі поширення коронавірусу, - ВООЗ

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Зараз світ у новій і небезпечній фазі поширення коронавірусу, - ВООЗ
Країни поступово відновлюють свою економічну та соціальну діяльність, що спричинило нову небезпечну фазу поширення коронавірусу. Кількість хворих продовжує збільшуватись.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Він наголосив, що люди продовжують хворіти, проте карантин у більшості країн світу послаблюють.

"Світ зараз у новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність. Але вірус все ще швидко поширюється. Він, як і раніше, призводить до смерті, і більшість людей вразливі", - зазначив глава ВООЗ.

Він додав, що в четвер було зафіксовано понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником від початку пандемії. Близько половини хворих - у Північній і Південній Америці.

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Топ коментарі

  • Саша Аноним
    Хочу навести трохи доковідного психозу на прикладі однієї лишень області. а прикладі однієї Житомирської області: Ми володіємо інформацією за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія, і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію та надати її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - сказав він.

    Карл! 2500 пневмоній за 2 місяці в одній області. І щось тоді не було криків про маски і карантини 😆🤣 чувак, ковідотріперних жорстко найопують)
  • Index_Dias
    США послали аферистов воз, сеющих панику и выдуривающих деньги, на хер и разорвали все отношения. И правильно сделали
  • вставай
    Ага. Поки Китай мовчав, то і вірусу ніякого не було. А тут пандемія! Мене цікавить хто на форумі перехворів, або родичі, або знайомі-знайомих. У мене тільки один випадок: "знайомі-знайомих". Всі живі.
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