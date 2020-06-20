Зараз світ у новій і небезпечній фазі поширення коронавірусу, - ВООЗ

Країни поступово відновлюють свою економічну та соціальну діяльність, що спричинило нову небезпечну фазу поширення коронавірусу. Кількість хворих продовжує збільшуватись.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Він наголосив, що люди продовжують хворіти, проте карантин у більшості країн світу послаблюють.

"Світ зараз у новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність. Але вірус все ще швидко поширюється. Він, як і раніше, призводить до смерті, і більшість людей вразливі", - зазначив глава ВООЗ.

Він додав, що в четвер було зафіксовано понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником від початку пандемії. Близько половини хворих - у Північній і Південній Америці.

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