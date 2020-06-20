У посольстві США назвали умови в'їзду до країни для українців

Українцям і всім іноземним громадянам, у яких є чинна американська віза, дозволено в'їзд до Сполучених Штатів Америки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Якщо у вас є чинна віза в США і упродовж останніх 14 днів, що передують вашій поїздці в США, ви перебуваєте в Україні або в іншій країні, на яку не поширюються обмеження, пов'язані з COVID-19, ви можете вирушати до США", - йдеться в повідомленні.

Водночас, якщо людина має намір в'їхати до США транзитним рейсом, їй потрібно ретельно враховувати обмеження, пов'язані з COVID-19, і планувати свою поїздку відповідно.

Зокрема, під час подорожі в США транзит через певні країни, зокрема країни Шенгенської зони, Велику Британію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію, наразі заборонено для більшості іноземців із візами.

Водночас ці правила не поширюються на громадян США або законних постійних жителів США (власників "зеленої картки"), які готові повернутися додому з України.

Читайте також: Українці почали отримувати польські робочі візи поштою