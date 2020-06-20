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Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі. ФОТО

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Етап збору підписів для потенційних кандидатів у президенти Білорусі закінчився 19 червня. Кандидати в президенти закликали людей виходити на виборчі пікети і ставити свої підписи.

Під час одного з "ланцюгів солідарності" з опозицією та ув'язненими владою опозиціонерами було затримано кореспондентку Радіо Свобода Олександру Динько та відеооператора Андрія Рабчика, передає Цензор.НЕТ.

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 01
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 02

Затримання в Мінську

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Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 03

Гродно 

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 04

Затримання в Гомелі

Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі 05

Затримання у Вітебську

Топ коментарі

  • Harry Houdini b9a3d7b9
    Мы тоже заинтересованы в свободной, самостоятельной и демократичной европейской Украине.
    И потому >>>

    Слава Украине!
  • Светлана Науменко
    Люди в Беларуси изменились, уже стали друг друга защищать - не как в РФ только снимать и кричать "позор".
    В Молодечно люди отбили у ОМОНа парня.
    https://twitter.com/belamova/status/1274059904660246528
  • Alexander Kravchenko
    Дай Бог, чтобы не стала. Украина - заинтересована в демократичной, европейской, свободной Беларуси.
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