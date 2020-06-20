Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі. ФОТО

Етап збору підписів для потенційних кандидатів у президенти Білорусі закінчився 19 червня. Кандидати в президенти закликали людей виходити на виборчі пікети і ставити свої підписи.