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"Європейська солідарність" визначиться із кандидатом на посаду мера Києва в серпні, - Гончаренко. ВIДЕО

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"Європейська солідарність" визначиться із кандидатом на посаду мера Києва в серпні, - Гончаренко. ВIДЕО
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко розповів про свої амбіції на місцевих виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання, чому в Києві так багато його реклами і чи не означає це, що він баллотуватиметься на мера Києва, Гончаренко заявив: "Це означає, що наша політична команда, "Європейська солідарність" заявляє певну політичну позицію. Ми в Києві - партія номер один щодо підтримки людей, і за це дуже вдячні киянам. І ми починаємо презентувати свою програму. Безумовно, це пов'язано з місцевими виборрамі. І ми вважаємо, що саме на місцевих виборах має початися процес очищення України від команди Зеленського і від всієї цієї влади, яка показала свою цілковиту профнепридатність за рік і веде Україну просто в прірву. Тому не можна допустити, щоб той хаос, який панує на центральному рівні, опустився ще й на місцевий рівень. По-друге, ми маємо продемонструвати Зеленському, і це насамперед має зробити Київ як столиця держави, що та політика, яку він проводить, не має підтримки людей".

Щодо того, чи буде він висуватися, Гончаренко заявив, що згідно із законодавством висування кандидатів відбуватиметься у серпні, і тоді партія визначиться зі своїм кандидатом.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Не раздирайте голоса!
    Договаривайтесь с Клычем !
    иначе пролезет ЗЕльоная плесень
  • Ави
    Дубинский не нужен в Киеве
  • Влад Тараненко
    Найди мне место в Украине, где на сейчас поддержка зеленых шмарлей больше, чем у Пети) у Пети хоть есть какая-то электоральная база, которая будет поддерживать его в любом случае,
    даже у ******** и опзж есть 20% имбицилов, а у зелени такого нету, люди по приколу проголосовали, теперь извиняются, была поддержка и стерлась в ноль, нет ни поддержки, ни постоянной электроальной базы, не предоставляет он никаких ценностей, за которые люди готовы пойти за ним, полное ничтожество
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