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Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів

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Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів
За минулу добу російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два українські військовослужбовці зазнали поранень.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське унаслідок розриву міни зазнали поранень два військовослужбовці Об'єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан їхнього здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися такі населені пункти: Кримське, Шуми, Оріхове, Хутір Вільний, Славне.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили двох і поранили щонайменше трьох російських найманців.

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"Від початку поточної доби російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів... За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів 01
Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів 02
Ворог за минулу добу 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено 2 воїнів, знищено 2 окупантів 03

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Найшвидшого одужання пораненим.
    Горіть у пеклі москалі !!!
  • Стрелок
    подскажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию о том сколько денег на армию и на что именно за год передал "квартал 95". Очень надо. пишу большой пост в фейсбуке чтобы утереть нос порохоботам
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Зеленский хоть знает об обстрелах? Или ему гораздо интереснее игорный бизнес и прочая дрянь...Хотя бы раз за год высказал своё отношение к обстрелам, поблагодарил бы воинов - защитников. Высказал бы соболезнование убитым ....Не президент, а непонятно что....
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