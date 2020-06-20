179 населених пунктів у 4 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок суботи знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях України.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 20 червня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська - 101, Київська - 49, Сумська - 23, Житомирська - 6", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Також наголошується, що в західних і центральних областях України 20 червня очікується значне погіршення погодних умов.

"За даними "Укргідрометцентру", 20-22 червня в Україні, крім східної частини, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 20 червня вночі в Карпатах, вдень у більшості західних областей, 21-22 червня в Закарпатській і прикарпатських областях значні дощі", - зазначають у ДСНС.