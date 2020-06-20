Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила 460 тис., інфіковано 8,6 млн осіб

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на ранок суботи сягнула 460 тис. 005 осіб, збільшившись за добу на 6 тис. 716.