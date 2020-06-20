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Чорногорія готова приймати українців за наявності "свіжого" негативного тесту на COVID-19

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Чорногорія готова приймати українців за наявності "свіжого" негативного тесту на COVID-19
Українці зможуть подорожувати в Чорногорію з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Балканський оглядач".

Жителі України можуть в'їхати до Чорногорії з негативним результатом тесту ПЛР на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. Тесту має бути не більше, ніж 48 годин.

Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT).

Такі ж умови для в'їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.

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Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання, а не громадянства. Рішення приймається на основі епідемічної ситуації.

Чорногорія готова приймати українців за наявності свіжого негативного тесту на COVID-19 01
Чорногорія готова приймати українців за наявності свіжого негативного тесту на COVID-19 02

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Да: в ЕС впускают с тестами PCR ( мазок из носа и горла) - стоимость 1500 гр
    В ЕС стоимость такого теста 70 евро .

    Как жто делают в Словакии - небольшая лаборатория на первом этаже ( в ес - жто нулевые этажи соответствуют украинским первым ) врачи и лаборанты работают на улице в защитных костюмах - в помещение пациенты НЕ ЗАХОДЯТ .

    Приём осуществляется по электронной записи и там же ДИСТАНЦИОННО платят за тест , В своё время подъезжаешь , регистрируют на улице, потом берут мазок и уезжаешь
    НИКАКИХ ТОЛП И ОЧЕРЕДЕЙ
    Через 4 часа тест приходит по электронной почте
    Медперсонал В ПРОТИВОЧУМНЫХ Костюмах, на лицах Очки и пластиковые экраны , волосы спрятаны. На руках синие перчатки , но при работе с пациентом сверху одевают ещё и полиэтиленовые ( как в супермаркетах) , которые после мазка сразу выбрасывают
  • Sophia-Maria Duglass
    Лично сдавала
  • Mykhailo Stepanov
    Ключевой аспект єто " аккредитованние лаборатории". Возникает вопрос: кем?
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