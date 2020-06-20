"Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "нові обличчя" не надто розбираються в складних ситуаціях, тому в Україні спостерігається тренд на досвідчених управлінців.

Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" ввечері 19 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN, UA.

"І ось зараз справді не мода, а тренд, напевно, можна так сказати, на управлінців із досвідом. Вже немає ось цього, як казали, "нові обличчя, нова людина, він розбереться" тощо. Ми просто бачимо, що це не дуже працює у складних системах. Якщо це складна система", - сказав Арахамія.

Цю заяву Арахамія зробив на тлі резонансу через спроби Кабміну призначити на посаду міністра освіти ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, якого пов'язують зі скандальним главою Міносвіти часів Януковича Дмитром Табачником.

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