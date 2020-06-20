На звільнену з полону "ДНР" Валентину Бучок, яка дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах, - глава СЦГІ Щербаченко. ФОТО (оновлено)

На Валентину Бучок, яка після звільнення з полону "ДНР" дає свідчення про тортури терористів, скоєно замах.

Про це повідомив глава Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Скоєно напад на Валентину Бучок. Валентина, колишня полонена "ДНР" (в'язниці МДБ ДНР "Ізоляція"), сьогодні вранці підірвалася на розтяжці у дворі свого будинку в селі, поряд із Костянтинівкою Донецької області", - написав він, додавши, що жінка жива і її забрала швидка.

Щербаченко наголосив, що Бучок "відверто і безстрашно свідчить про злочини "ДНР", а також веде кілька судових процесів проти корпорації ДТЕК".

Дивіться також: Чоловік за $140 тис. "замовив" приватного підприємця на Донеччині, СБУ запобігла замовленому вбивству. ФОТО

За словами Щербаченко, це вже не перша спроба замаху на Бучок.

"Попередні замахи залишилися нерозслідуваними правоохоронними органами. Українські спецслужби не здатні гарантувати безпеку свідків у судових процесах проти окупантів", - пише глава Східноукраїнського центру громадських ініціатив.

У поліції пізніше прокоментували цю подію.

"Сьогодні близько 8:00 у поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області на території домоволодіння місцевої жительки стався вибух, унаслідок якого вона зазнала тілесних ушкоджень.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки", - зазначили в Костянтинівському відділенні поліції Донеччини.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Допомогти Валентині Бучок можна, переказавши гроші на її картку 5168 7551 1316 2578.

Як зазначили у свою чергу в пресслужбі ДТЕК, компанія працює в повній відповідності до законодавства України, своєчасно виконує рішення органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

У листопаді 2019 року Донецький апеляційний суд виніс постанову про задоволення позову Валентини Бучок. Згідно з рішенням суду в січні 2020 року, ДТЕК Донецькі електромережі повністю виконав рішення суду і здійснив В. Бучок всі виплати, передбачені рішенням суду.

З моменту вищеописаного рішення і до сьогодні (червень 2020) відкриті судові провадження між Валентиною Бучок і ДТЕК Донецькі електромережі - відсутні. З 2018 року Валентина Бучок не перебуває в трудових відносинах з ДТЕК.