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Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький

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Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - "слуга народу" Заблоцький
Депутат "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заступився за ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконних діях через зниження портових зборів.

Свою позицію Заблоцький озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене точно не можна вважати прихильником Володимира Омеляна, досі чекаю його Hyperloop. Але звинувачення від НАБУ йому, що зниження портових зборів є злочином, - повна маячня. Вони у нас і так у 2-3 рази вищі, ніж в інших чорноморських країнах", - написав Заблоцький.

За словами депутата, це звинувачення може стати небезпечним прецедентом, адже виходить, що зниження податків і зборів - це злочин.

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"Ми тоді також злочинці, якщо звільнимо виграші від ПДФО (податку на дохід фізосіб. - Ред.), а без цього легалізація азартного ринку неможлива. Злочинці тоді і всі депутати, які давали пільги бізнесу на час карантину. Злочинними є вільні економічні зони, розстрочки сплати ПДВ під час імпорту обладнання, скасування антидемпінгових мит тощо", - пояснив Заблоцький.

"Будемо міняти Кримінальний кодекс, якщо доведеться. Жити в країні, де зниження податків і зборів є криміналом, ми не будемо", - підсумував депутат.

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Нагадаємо, 19 червня НАБУ і САП повідомили ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Підозру пред'явлено через те, що Омелян у грудні 2017 року знизив всі портові збори, крім маякового, на 20%.

Омелян стверджує, що збори знизили для збільшення товаро/вантажопотоку, і морська галузь завдяки цьому показала у 2018-2019 роках зростання на понад 20%, і зростає досі попри кризу.

Звинувачення на адресу Омеляна - маячня, тоді кожен, хто хоче знизити податки, - злочинець, - слуга народу Заблоцький 01

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    А вся деятельность СН ,вместе с их вождем-бред.
  • Шрек Баблокат
    наскока я помню, то нынешний глава налогового комитета Данила Гетьманцев, до 2019 года (т.е.до прихода в Раду), занимался для 95 квартала и для Зеленского лично, уходом от налогов (занижением налогообложения)..
    и при следующем Президенте, эти факты будут исследованы ГБР, СБУ, НАБУ и Зеленский и Гетманцев будут осуждены..
  • oleg1966
    Киев. Наши дни. Тетки и сестры Зеленского "зарабатывают " деньги на покупку ему коня.Обвинения в адрес Омеляна - бред, тогда каждый, кто хочет снизить налоги - преступник, - "слуга народа" Заблоцкий - Цензор.НЕТ 4766
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