Колишній правоохоронець організував схему відмивання злочинних грошей: встиг легалізувати майже 120 млн, - прокуратура

Прокуратура Києва спільно з оперативним управлінням ГУ Державної фіскальної служби в Києві повідомила про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, у розмірі близько 120 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що злочину групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із переведення в готівку коштів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Організатору та чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) і ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Експравоохоронцю вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам злочинної групи.

Слідство триває. Встановлюються суб'єкти реального сектора економіки, які скористалися послугами злочинної групи.