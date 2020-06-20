COVID-19 у Києві: за добу 76 нових випадків, серед хворих - двоє медпрацівників. КАРТА
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Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на COVID-19, збільшилася на 76 осіб. Це на 16 випадків менше, ніж попередньої доби.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом у Києві 4 252 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли 36 жінок віком від 22 до 85 років; 32 чоловіки віком від 18 до 74 років; 5 дівчаток від 5 до 15 років і 3 хлопчики, яким 2, 7 і 17 років.
Крім того, коронавірусом інфікувалися двоє медпрацівників.
Госпіталізовано п'ятьох пацієнтів, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 59 осіб. Загалом коронавірус здолав 1 391 житель столиці.
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 15. Солом'янському - 11. У Дарницькому та Святошинському районах - по 8 випадків.