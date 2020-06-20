COVID-19 у Києві: за добу 76 нових випадків, серед хворих - двоє медпрацівників. КАРТА

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на COVID-19, збільшилася на 76 осіб. Це на 16 випадків менше, ніж попередньої доби.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом у Києві 4 252 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

За минулу добу захворіли 36 жінок віком від 22 до 85 років; 32 чоловіки віком від 18 до 74 років; 5 дівчаток від 5 до 15 років і 3 хлопчики, яким 2, 7 і 17 років.

Крім того, коронавірусом інфікувалися двоє медпрацівників.

Госпіталізовано п'ятьох пацієнтів, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 59 осіб. Загалом коронавірус здолав 1 391 житель столиці.

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 15. Солом'янському - 11. У Дарницькому та Святошинському районах - по 8 випадків.