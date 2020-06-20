Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували

Мер Дніпра Борис Філатов дав відповіді на 20 найпопулярніших запитань щодо новоствореної партії "Пропозиція", членом якої він є.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1. Так, ми зробили те, у що ніхто не вірив.

2. Ні, це не "партія Філатова".

3. Так, ми розуміємо скепсис багатьох.

4. Ні, ми не черговий "Наш Край" чи Партія регіонів.

5. Чому? Бо ми створювали нашу партію знизу, а не в кабінетах на Банковій. Довго, болісно і по совісті.

6. Так, ми хочемо, щоб до нас долучалося якомога більше мерів. Різних і з усієї країни.

7. Ні, ми не партія "великих начальників".

8. Так, ми - партія, яка хоче сильного місцевого самоврядування.

9. Так, ми відкриті до переговорів для всіх, хто підтримує нашу програму.

10. Так, ми вважаємо, що партії "Кличка, Філатова, Гройсмана, Атрошенка, Іванова, Петрова, Сидорова" не зможуть захищати права місцевого самоврядування на території всієї країни. Саме тому ми і створили всеукраїнську партію і пропонуємо всім об'єднуватися.

11. Ні, ми не вороги центральної влади.

12. Так, центральна влада не хоче чути і слухати місцеве самоврядування.

13. Ні, ми не сепаратисти.

14. Так, ми за чіткий розподіл повноважень між місцевим самоврядуванням і центральною владою.

15. Ні, ми не претендуємо на права Києва, але і не хочемо, щоб територіальні громади принижували і грабували.

16. Так, ми чекаємо до себе всіх активних громадян, які поділяють нашу ідею.

17. Ні, ми створили нашу партію не для того, щоб переобратися на місцевих виборах.

18. Так, ми плануємо взяти участь у парламентських виборах.

19. Так, мені постійно передають привіти, що якщо "ти не заспокоїшся, то ми тебе посадимо". "Нові обличчя", як то кажуть, люди, які принесли в політику мораль, професіоналізм і порядність.

20. Ні, я нікого не боюся", - йдеться в пості.

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Філатов додав: "Так, так, так, нам вдалося те, у що ніхто не вірив. І це лише початок шляху. Ходімо з нами. Це наша вам "Пропозиція".



