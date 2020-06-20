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Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували

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Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували
Мер Дніпра Борис Філатов дав відповіді на 20 найпопулярніших запитань щодо новоствореної партії "Пропозиція", членом якої він є.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1. Так, ми зробили те, у що ніхто не вірив.

2. Ні, це не "партія Філатова".

3. Так, ми розуміємо скепсис багатьох.

4. Ні, ми не черговий "Наш Край" чи Партія регіонів.

5. Чому? Бо ми створювали нашу партію знизу, а не в кабінетах на Банковій. Довго, болісно і по совісті.

6. Так, ми хочемо, щоб до нас долучалося якомога більше мерів. Різних і з усієї країни.

7. Ні, ми не партія "великих начальників".

8. Так, ми - партія, яка хоче сильного місцевого самоврядування.

9. Так, ми відкриті до переговорів для всіх, хто підтримує нашу програму.

10. Так, ми вважаємо, що партії "Кличка, Філатова, Гройсмана, Атрошенка, Іванова, Петрова, Сидорова" не зможуть захищати права місцевого самоврядування на території всієї країни. Саме тому ми і створили всеукраїнську партію і пропонуємо всім об'єднуватися.

11. Ні, ми не вороги центральної влади.

12. Так, центральна влада не хоче чути і слухати місцеве самоврядування.

13. Ні, ми не сепаратисти.

14. Так, ми за чіткий розподіл повноважень між місцевим самоврядуванням і центральною владою.

15. Ні, ми не претендуємо на права Києва, але і не хочемо, щоб територіальні громади принижували і грабували.

16. Так, ми чекаємо до себе всіх активних громадян, які поділяють нашу ідею.

17. Ні, ми створили нашу партію не для того, щоб переобратися на місцевих виборах.

18. Так, ми плануємо взяти участь у парламентських виборах.

19. Так, мені постійно передають привіти, що якщо "ти не заспокоїшся, то ми тебе посадимо". "Нові обличчя", як то кажуть, люди, які принесли в політику мораль, професіоналізм і порядність.

20. Ні, я нікого не боюся", - йдеться в пості.

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Філатов додав: "Так, так, так, нам вдалося те, у що ніхто не вірив. І це лише початок шляху. Ходімо з нами. Це наша вам "Пропозиція".

Філатов відповів на 20 запитань щодо Пропозиції: Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували 01
Філатов відповів на 20 запитань щодо Пропозиції: Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували 02

Топ коментарі

  • volley
    Опа! счас зедебилы начнут выть, как шелудивые псы, что Днепр грязный город, что Филатов ворюга, коррупционер, экстемист, засланец и т.п (вариации возможны разные, согласно методитчкам), что это супротив нашего хренового наполеончика зелесраки проект Пороха, Сороса, америкосов и т.д. (опять же, вариации могут быть разные). Так вот, город ,благодаря Филатову сделают нормальным, не сомневайтесь, уже очень много сделали! Хотя срать на ваши сомнения, вы то сами , сомневающиеся, будки точно за свою жизнь не построили, и свой двор никогда не вышли убрать сами. Я не со всем согласен с Фйилатовым, но вижу его желания сделать много полезного для людей, а не для любимых глазок *****, как вовка тамагочи, для своих квартальных дружбанов и любимых бабломойского и гудка. Ну и себе любимому наполеону, величайшему *********** мира в том числе.
  • кацахол
    Филатов ответил на 20 вопросов о "Пропозиции": Мы не очередной "Наш Край" или Партия Регионов - Цензор.НЕТ 5302
  • Снайфетльсйокутль Торолфсфетль
    Прифронтове місто. Першочергове - оборонна інфраструктура. Та й лікування поранених на россійсько- українській війні там добре налагоджене.
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