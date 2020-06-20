Від імені шахтарів я направив Зеленському звернення із вимогою звільнити Геруса, - нардеп Волинець

Шахтарі просять президента врятувати вугледобувну галузь і звільнити главу енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, дії якого довели її до кризи.

Про це повідомив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Депутат повідомив, що за дорученням шахтарських колективів направив звернення до президента України та голови Верховної Ради щодо необхідних заходів для вирішення проблем, пов'язаних із розвитком вугледобувної галузі.

Зокрема, шахтарі закликають переглянути фінансування галузі та погасити заборгованість перед ними з виплати зарплат, а також розробити програму дій щодо виходу вугледобувної галузі з кризи.

Крім того, вони вимагають звільнити голову енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, дії якого призвели до критичної ситуації у вугледобувній галузі. І заборонити на законодавчому рівні імпорт електроенергії з Республіки Білорусь та РФ, який було відновлено завдяки "поправці Геруса".

"Звільнити голову профільного комітету Верховної Ради України А.М. Геруса за негативну динаміку показників вугледобувної галузі, а також штучне поглиблення кризи і відсутність плану щодо її подолання", - процитував звернення шахтарів Волинець.

Читайте також: Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Нагадаємо, раніше Волинець заявляв, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.

Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко зазначав, що дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса призвели до колапсу в енергетичній галузі та його необхідно усунути від впливу на енергетику.