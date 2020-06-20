Від початку доби на Донбасі 16 обстрілів, - Міноборони

Від початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, зокрема з використанням заборонених Мінськими угодами озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

На Донецькому напрямку противник двічі обстріляв позиції підрозділів ОС в районі Авдіївки з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. З аналогічного озброєння були обстріляні захисники Павлополя.

На Луганському напрямку російські найманці в період з 5:00 до 6:30 провели 13 обстрілів. З важкого озброєння, зокрема артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, вівся вогонь у районі населених пунктів Оріхове, Хутір Вільний, Новоолександрівка, Троїцьке, Шуми та Попасна.

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Поблизу Троїцького, Хутора Вільного та Попасної також вівся вогонь із гранатометів різних систем.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.