Американська торгова палата виступила на підтримку Омеляна в справі НАБУ щодо портових зборів

Американська торгова палата (АСС) підтримує зниження ставок портових зборів, хоча НАБУ порушила кримінальну справу проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна за їхнє зниження на 20% у 2018 році.

Про це йдеться в заяві Американської торгової палати на її офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Палата наголошувала та продовжує підтримувати політику щодо зниження ставок портових зборів. Така політика матиме позитивний вплив на економіку України, що призведе до збільшення експортних вантажопотоків і підвищення ВВП України. Зниження урядом портових тарифів і зборів у 2018 році допомогло розвинути портову галузь і поліпшити економічну ситуацію", - сказано в заяві АСС.

У заяві також наголошується, що згідно з дослідженнями незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Світового банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн дол. США. Водночас це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн ​​дол. США саме від збільшення прибутковості суб'єктів господарювання, які отримають таку знижку, та сприяє розвитку економіки регіонуу.

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Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у заподіянні збитків державі через прийняте ним рішення щодо зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Водночас виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявляв, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати.