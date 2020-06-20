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Новий спалах COVID-19 у Пекіні спричинив вірус родом із Європи, - Китай

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Новий спалах COVID-19 у Пекіні спричинив вірус родом із Європи, - Китай
Влада Китаю стверджує, що причиною нового спалаху коронавірусу в Пекіні став європейський штам вірусу.

Національний центр мікробіології Китаю оприлюднив дані дослідження, яке базується на геномі трьох зразків вірусу COVID-19 - двох людських і одному з навколишнього середовища. Зразки було зібрано 11 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Того дня (11 червня. - Ред.) у Пекіні було зафіксовано перший випадок COVID-19 за останні місяці. Відтоді кількість хворих вже збільшилась до 183", - йдеться в повідомленні.

Китай передав ці відомості до ВООЗ, зазначаючи, що саме європейський штам став причиною нового спалаху коронавірусу в Пекіні.

Цей штам відрізняється від тих, що зараз циркулюють у Європі. У ньому менше мутацій, а значить, він старший.

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За словами китайського епідеміолога Лю Цзюня, відстежити точний шлях потрапляння цього коронавірусу на ринок у Пекіні досить складно.  Він, зокрема, міг перебувати в партії заморожених продуктів і разом із нею прибути з-за кордону. У замороженому стані він не міг еволюціонувати, тому у нього не відбувалися мутації.

Ринок, який став джерелом нового спалаху, наразі закрито, а в районі введено стан військового часу.

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Топ коментарі

  • Oksana Kostyuk
    Там така історія:Китай заявив,що проблеми в на ринку в Пекіні почалися через лосось,який вони завозять з Норвегії.Мол,зробивши аналізи тій мороженій рибі,було виявлено,що норвежський лосось є заражений корона вірусом,який передається від риби до людини,а потім від людини до людини.Норги,такого тикання пальцем в свою сторону не стерпіли,поробили аналізи своїй рибі,яка йде на експорт в Китай і виявили,що їхня риба-проблем не має.Викликаний,норгами китайський посол був ознайомлений з даними аналізів і йому було запропоновано пошукати заразу на своїй території і не вмішувати порядне ім'я Норвегії у свої китайські шури-мури.Посол подзвонив в Китай,переказав побажання норгів і Китай швиденько виявив,що зараза була не в норвежській рибі,а на китайські роздільній дошці на території китайського ринку...Саме головне,що то що вийшло з Уханю і розлізлося по всьому світі,наглі комуністичні морди замічати не хочуть.
  • Женя-Женя
    китай конечно уроды: хто всра*ся? невістка!
    устроили всему миру лок-даун, и теперь еще делают кого-то виноватым! просто скоты.
  • igor mandiur
    Родом из Европы? Дебилы косоглазые! Бумеранг это называется!
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