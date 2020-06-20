Новини

Перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатому" провалився через "специфічні умови" міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - "слуга народу" Герус

6 05564
Перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатому" провалився через "специфічні умови" міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - "слуга народу" Герус
Цього тижня провалився перший спецаукціон з продажу електричної енергії "Енергоатому". Причиною цьому послужили "специфічні умови" для участі в ньому.

Про це повідомив глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

Герус зазначив, що спецаукціон мав певні специфічні умови: брати участь могли компанії, в собівартості яких електроенергія становить не менше 30%, а мінімальний лот, який виставляється на продаж, становив 100 МВт, що на думку нардепа "дуже багато".

"З огляду на встановлені обмеження, участь в аукціоні могли взяти тільки дуже великі підприємства, у яких дуже висока частка е/е в собівартості. Фактично це 2 підприємства: Нікопольський феросплавний завод і Запорізький феросплавний завод (в обох один акціонер).

За моєю інформацією, на аукціоні Запорізький феросплавний завод і Нікопольський феросплавний завод заявилися за ціною 90 коп за кВт-годину. Водночас "Енергоатом" опустився лише до 1,15 грн (ціна РДН 1,25 грн) - і цілком логічно, що аукціон не відбувся", - розповів Герус.

Читайте також: Ситуація в енергетиці - це банкрутство багатьох чиновників, які рулять у спайці з олігархами, - ексначальник департаменту Міненерговугілля Бно-Айріян

Герус назвав такий аукціон "імітацією аукціонів і конкуренції".

"Раніше" Енергоатом "продавав е/е за одним критерієм - ціна. Хто більше платить, тому компанія і продає. На деяких аукціонах було по 27 учасників, які конкурували між собою за е/е "Енергоатому". Але тепер міністерство заборонило звичайні аукціони і запровадило "спецаукціон" для обраних. Як наслідок, "Енергоатом" не може за нормальною ціною продати свою е/е, 3 блоки АЕС стоять у простої", - написав він.

Герус також повідомив, що у зв'язку з такою ситуацією готує звернення до Антимонопольного комітету.

Перший спецаукціон з продажу електроенергії Енергоатому провалився через специфічні умови міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - слуга народу Герус 01
Перший спецаукціон з продажу електроенергії Енергоатому провалився через специфічні умови міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - слуга народу Герус 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • wake up-UA
    Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 7090
  • Привет
    Все это бенины ферросплавы...под них ты скот все и мутишь...
  • Таня Krassss
    Зря ляшко не набил морду этому дауну по полной. Ссыкливый черт этот герус.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини