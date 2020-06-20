В опорних лікарнях Закарпаття закінчуються місця для хворих на COVID-19, - головлікар Закарпатської інфекційної лікарні Поляк

Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення кількості госпіталізованих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомив Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні.

"Погіршення епідситуації на Закарпатті призвело до різкого збільшення госпіталізованих хворих, в лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені. За останні два тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази, ми скоро дійдемо до того, що не будемо мати місця для госпіталізації", - сказав Поляк.

Він пояснив, наразі в лікарнях першої хвилі мало приймають хворих, адже процес одужання йде важко, близько трьох тижнів триває лікування в стаціонарі.

"На сьогодні, 20 червня, на ранок у лікарнях першої хвилі є 179 хворих. Учора виписано лише 11. Не виписуємо — отже, не маємо куди класти нових", - сказав Поляк.

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Він також зазначив, що з 19 червня хворих на COVID-19 госпіталізують в районні лікарні.

"Але в деяких районах — Хустському, Свалявському, Іршавському, вони також переповнені. На сьогодні є понад 30 хворих у кожній", - сказав він.

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