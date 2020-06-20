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Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів

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Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів
Американська компанія Dreyer's вирішила змінити назву свого фірмового морозива ескімо, щоб не принижувати ескімосів - групу корінних народів, які проживають на територіях Гренландії, Аляски і східних районів Чукотського автономного округу.

Компанія прийняла це рішення на тлі триваючих у США дебатів про расизм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми хочемо бути частиною вирішення питання расової рівності і визнаємо, що ця назва є принизливою", - заявила керівниця відділу маркетингу Dreyer's Grand Елізабелл Маркес.

Компанія також змінить і упаковку, на якій зараз зображено хлопчика в національному одязі ескімосів.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Мороженное будут называть политкорретно

    "Коренной житель Аляски в оболочке черных рабов из Африки". 😂

    Вкуснотища. !!!!!!!!!!
  • Mykola Vovk
    Интересно, шахматы ещё можно называть чёрными? И белые шахматы до сих пор первыми ходят?
  • Яків Миколайович
    Похоже, идёт к тому, что нормальным людям запретят думать, чтобы они не оскорбляли чувства идиотов!
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