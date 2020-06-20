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До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Крім столиці, карантин наразі не можна послаблювати у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Готовність регіонів до послаблення карантину визначають, виходячи з трьох показників: кількості тестів, вільних місць у лікарнях і хворих на 100 тисяч населення за останній тиждень.

Усі регіони роблять достатню кількість тестів, зазначили в МОЗ. Вільних місць у лікарнях для послаблення карантину не вистачає лише на Закарпатті. Там зайнято майже 57% ліжок, а має бути не більше 50%.

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А ось показник кількості хворих на 100 тис. населення за останні 7 днів не відповідає нормам у 9 областях. Найвищий він у Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.

До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ 01До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ 02
До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ 03

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Топ коментарі

  • Володимир Романчук 773ae65f
    Карантин - це ізоляція людей на час інкубаційного періоду...В нас минуло вже з п"ять інкубаційних періодів - а карантин все продовжують...Але країна не може жити в постійному карантині,який давно втратив свою суть і перетворився у якесь повільне придушення...Сидіти отак собі в хаті,дивитись як наростають проблеми,борги,думати де взяти гроші на найнеобхідніше,помалу вмирати - отаку долю готує нам зелена влада?
  • Максим Атаманюк 044e8751
    Коли вже виздихають всі борці з коронавірусом.
  • Максим Атаманюк 044e8751
    Це позиція гітлерівською Німеччини. Саме таким способом там боролись за здоров'я нації.
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