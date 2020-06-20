До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Крім столиці, карантин наразі не можна послаблювати у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Готовність регіонів до послаблення карантину визначають, виходячи з трьох показників: кількості тестів, вільних місць у лікарнях і хворих на 100 тисяч населення за останній тиждень.
Усі регіони роблять достатню кількість тестів, зазначили в МОЗ. Вільних місць у лікарнях для послаблення карантину не вистачає лише на Закарпатті. Там зайнято майже 57% ліжок, а має бути не більше 50%.
А ось показник кількості хворих на 100 тис. населення за останні 7 днів не відповідає нормам у 9 областях. Найвищий він у Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.