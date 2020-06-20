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Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський

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Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський
Гранату, на якій підірвалася колишня полонянка терористів Валентина Бучок, хтось прив'язав до її хвіртки.

Про це повідомив у Фейсбуці блогер і журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось прив'язав гранату до її хвіртки, і вона підірвалася на цій розтяжці", - написав Казанський.

Він нагадав, що терористи утримували Валентину Бучок у тюрмі "Ізоляція" в Донецьку, і після звільнення вона дала свідчення про тортури.

"З огляду на те, що Валентина Бучок звичайна жінка пенсійного віку, у якої немає ні бізнесу, ні важливої посади, робити замах на її життя могли хіба що у зв'язку з тим, що вона не боїться давати інтерв'ю і розповідати про злочини бойовиків", - вважає Казанський.

Інший журналіст і блогер Сергій Іванов опублікував номер банківської картки Валентини Бучок.

"Зараз пані Валентину прооперували. Прошу підтримати. Номер її картки 5168 7551 1316 2578", - вказав Іванов.

Замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі поруч з Іванопіллям Костянтинівського району Донецької області.

Замах на Бучок: граната була привязана до хвіртки, - Казанський 01
Замах на Бучок: граната була привязана до хвіртки, - Казанський 02

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Топ коментарі

  • Sergey Kohan
    Попередні замахи лишились нерозкритими.... Теж мені дивина. Правоохранителям нашим некогда. Они волонтёров и добровольцев щимлят.
  • Igor L
    Поліція та СБУ в прифронтових районах абсолютно не працюють, тому що суди в прифронтових районах випускають всіх терористів через страх що терористи будуть мститись суддям! Тому в першу чергу потрібно ліквідувати суди в прифронтових районах Донецької та Луганської області і взагалі всі суди Донецької та Луганської області а судочинство по цим регіонам передати в Тернопільську область, де тільки за пропаганду ДНР та ЛНР в Інтернеті дають 15 років тюрми! Ніякого справделивого суду на місцях з місцевими суддями не буде, бо судді самі сепаратисти і ще й неймовірно трусливі! Тільки після того як почне НОРМАЛЬНО працювати судова гілка влади в Донецькій та Луганській областях, тільки після цього почнеться нормалізація криміногенної обстановки в прифронтових районах! А так зловили терориста, а суд його відпустив і терорист далі влаштовує теракти! Людина яка має досвід бойових дій і воювала проти України - має бути довічно на спецобліку і її мають перевіряти в першу чергу у випадку будь яких терактів, щоб всі ці колишні терористи виїхали накуй з прифронтових районів і бажано за межі України! Зараз всіх відпущених терористів в радіусі 50км від місця теракту потрібно арештувати і допитати, провести обшуки і всіх посадити заново!
  • Sergey Yegorov
    Путин только с женщинами воевать любит
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