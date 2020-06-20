Двох воїнів ОС поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120 та 82 мм міномети

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пресцентр Об'єднаних сил оприлюднив оперативну інформацію станом на п'яту годину вечора 20 червня.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік від Оріхового противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю; поблизу хутора Вільний - артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, а також міномети різних калібрів, станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю; в околицях Новоолександрівки - артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Протягом години окупанти випустили 13 мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Новозванівки. Захисників Троїцького ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, 120-ти мм мінометів та стрілецької зброї, а по українських воїнах в населеному пункті Шуми агресор випустив 13 артилерійських снарядів калібру 122 мм. Оборонців Попасної загарбники обстріляли з артилерійських систем 122 мм калібру, 120-ти та 82 мм мінометів і стрілецької зброї. 122-й калібр ворог застосував і по наших опорних пунктах в районі населеного пункту Золоте-4, а по Луганському задіяв міномети 82-го калібру. Активізувався противник і біля Залізного, використавши проти наших захисників стрілецьку зброю. По околицях Новотошківського ворог випустив міни 120-го та 82-го калібру", - говориться в повідомленні.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч з Авдіївкою агресор обстріляв із мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Павлополя - двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога. Такі нахабні дії наші воїни без відповіді не залишили та застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", - уточнюють у пресцентрі.

При цьому на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався, а ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 19 червня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.