За час карантину громадський транспорт перевіряли понад 2,5 тис. разів, накладено штрафів на 2 млн грн, - Аваков
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді щодо запобігання поширення коронавірусу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Виявлено 703 порушення у зв'язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн", - повідомив він.
Нагадаємо, на селекторній нараді під керівництвом Володимира Зеленського йшлося про те, що наступного тижня почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування і транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.
Глава МОЗ Максим Степанов не виключає, що Закарпатській області "доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень". Їх можуть запровадити на один тиждень.