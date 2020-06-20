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Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций

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Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций
В Одеській області за останній тиждень підтвердили 133 зараження коронавірусів. У попередній - кількість нових випадків становила 80.

Такі дані оприлюднив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Тривожний сигнал сьогодні ми отримали від ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України". За даними моніторингу захворюваності на COVID-19 за останній тиждень, порівняно з попереднім, спостерігається зростання лабораторно підтверджених випадків у 1,7 раза (133 випадки проти 80). За минулу добу на Одещині діагноз підтвердився у 32 пацієнтів. Зафіксовано два летальних випадки. Епідемічна ситуація залишається не стійкою", - зазначив він.

При цьому загальна кількість інфікованих COVID-19 в Одеській області становить 1234, із них — 222 медичних працівників (144 одужало) та 116 дітей (44 одужало). Всього вилікувалося 668 пацієнтів, за добу — 35.

Куций також повідомив про основні осередки зараження коронавірусом в Одеській області:

Одеса — 301 випадок;
Болградський район — 100 випадків;
Подільський район — 449 випадків.

На карантин закриті три села на Одещині, а в Болградському районі - ринки, торговельні центри, ресторани.

"Через нестійку епідемічну ситуацію сьогодні було проведено термінове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Наступного тижня на Одещині розпочнуться посилені перевірки пляжів, ринків, закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. На територіях курортних районів Одеської області буде створено рейдові групи із контролю за дотриманням карантинних норм громадянами, які відвідуватимуть пляжі та бази відпочинку. Поліція жорстко реагуватиме на порушення санітарних правил", - запевнив голова ОДА.

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Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций 01

Нагадаємо, станом на 20 червня в Україні офіційно зареєстровано 35825 випадків інфікування коронавірусом. З них одужали - 16406, летальні випадки - 994, решта - лікуються.

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Топ коментарі

  • Долгова
    "усиленные проверки пляжей" - на что ви будете проверять пляжи, на корановирус? Как? Брать на пробы воду, воздух и песок? Может вы будите делать бесплатно анализ всем, кто пришёл на рляж, Или делать платно за 1800 грн.?
    Признайте, что у вас даже никто не думал о том, что вам делать когда начнётся лето, когда люди захотят отдохнуть во время отпуска.
    Вы ни***на не думали! Думаеье, как бы замутить денег, как бы перегнать из одного фонда в другой, а потом в третий а потом вообще не найдёш концов.
  • Бафомет Люциферович
    Будут ходить зебилы по пляжУ и штрафовать тех,кто ныряет без масок.
  • Андрей Яковлев 46ec7505
    скажіть цьому дебілу, що збільшення кількості протестованих веде до збільшення кількості випадків
    а 99% усіх заражених не мають взагалі ніяких симптомів

    хто дуже боїться вірусів, хай сидить вдома під ліжком у скафандрі... але це нічого не гарантує
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