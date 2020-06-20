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Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС

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Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС
Збройні формування Російської Федерації 20 червня 21 раз порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників поблизу Кримського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу зазнав вогнепального осколкового поранення ще один український захисник. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад і надали належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний", - інформують у пресцентрі.

Українські захисники дали окупантам гідну відсіч, їхні втрати уточнюються.

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Від початку доби на Донбасі поранено вже трьох українських захисників, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, станом на 17:00 20 червня озброєні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120 і 82 мм міномети. Поранень зазнали двоє українських воїнів.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Якнайшвидшого одужання нашим пораненим воїнам.

    Лютої смерті москалям і ворогам України.
  • Чайка Київ
    Одужання нашим героям
  • Petro Tchaika
    С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2231
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